Prins William en zijn echtgenote Kate Middleton zijn ook dit jaar weer aanwezig bij de uitreiking van de BAFTA's. De Britse filmprijzen worden op zondag 10 februari uitgereikt in de Royal Albert Hall.

Kensington Palace maakte het nieuws via het eigen Twitter-kanaal bekend.

Het koninklijk echtpaar is vaker aanwezig bij de avond rondom de belangrijke filmprijzen. William is sinds 2010 de president van de British Academy of Film and Television Arts. Op 10 februari reikt hij de oeuvreprijs uit aan de Amerikaanse Thelma Schoonmaker, die als editor veelvuldig samenwerkte met Martin Scorsese.

Bij de BAFTA's geldt The Favourite dit jaar met twaalf nominaties als grootste kanshebber. First Man, Roma en A Star is Born kregen ieder zeven nominaties. In de categorie Beste Film dingen naast die titels ook nog BlacKkKlansman en Green Book mee.

De BAFTA's worden gezien als de belangrijkste filmprijzen van Europa en gelden als een van de graadmeters voor de Oscars.