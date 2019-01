Cardi B zou weer samen zijn met haar ex Offset. Volgens bekenden van het hiphopkoppel wonen de twee weer samen in hun huis in Atlanta.

Het zou de eerste keer sinds hun scheiding in december zijn dat de 26-jarige Cardi B weer terugkeert naar het huis waar zij eerst samenwoonden, schrijft TMZ donderdag.

De Bodak Yellow-artiest hintte eerder al op een mogelijke hereniging met Offset, met wie ze in juli dochter Kulture kreeg. Op Instagram plaatste ze een foto met de tekst 'I wanna go home' (ik wil naar huis, red.).

Volgens bronnen rond het stel zou de 27-jarige Offset zijn telefoonnummer hebben veranderd, om aan te tonen dat hij dit keer wel trouw blijft aan zijn vriendin. Ook zou Cardi B, die eigenlijk Belcalis Almánzar heet, de regel hebben ingesteld dat Offset geen contact mag hebben met vrouwelijke fans.

De scheiding die begin december werd aangekondigd zou zijn geïnitieerd door de vrouwelijke rapper, omdat Offset zou zijn vreemdgegaan. Ze waren toen veertien maanden getrouwd.

Cardi B schreef destijds op Instagram dat het niet meer werkte met de vader van haar kind. "We zijn goede vrienden, zakenpartners en voelen veel liefde voor elkaar, maar het werkt al een lange tijd niet meer tussen ons. Dat is niemands schuld, maar we zijn niet meer verliefd."