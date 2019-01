Lil Wayne wil ruim 20 miljoen dollar (ruim 17 miljoen euro) van zijn advocaat Ronald Sweeney hebben. De rapper werd door hem vertegenwoordigd tussen 2005 en 2018.

Volgens Lil Wayne rekende Sweeney een loon van 10 procent van iedere deal die hij sloot, meldt TMZ. Het gebruikelijke tarief zou op 5 procent liggen. Dat laatste zou Sweeney nooit verteld hebben.

In ruim tien jaar tijd heeft de advocaat volgens de artiest meer dan 20 miljoen dollar verdiend. De raadsman zou daarnaast hebben geprobeerd om ook geld te krijgen uit het muzieklabel van Lil Wayne, maar dat werd een halt toegeroepen.

Wel zou Sweeney nog een apart advocatenkantoor hebben ingeschakeld waar delen van geldschikkingen heen zijn gegaan, naast de gage die de advocaat zelf kreeg.

Lil Wayne is bekend van platen als Lollipop, Down en Dedication to my Ex. In 2017 had hij een grote hit met I'm the One, waarvoor hij samenwerkte met DJ Khaled en Justin Bieber.