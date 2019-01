Carey Hart, de man van zangeres Pink, heeft een video op Instagram gepost waarin hun zevenjarige dochter Willow te zien is tijdens een schietoefening met een geweer. De beelden hebben voor veel ophef gezorgd.

Het meisje oefent samen met haar vader, die in een bijbehorend bericht laat weten dat hij haar al leert schieten vanaf haar derde.

"Ik heb al een poosje niets meer gedaan om de 'vader en moeder-politie' te alarmeren", schrijft Hart op Instagram. "Willow en ik schieten hier met een .22-geweer en ze wordt steeds beter. Ze kan een bord raken vanaf bijna 30 meter."

Volgens hem jaagt er bij hen thuis niemand. "We vinden het gewoon leuk om te schieten als sport. Ik voed de kinderen op met kennis van de wapens, leer ze hoe ze ermee om moeten gaan, op dienen te bergen en voorkom dus dat een wapen in ongeschoolde handen terecht komt. Kennis is macht."

Gemengde reacties op de schietvideo

Het regende reacties, variërend van boosheid tot begrip. Een aantal volgers zegt "niet te snappen wat een kind met een geweer moet". Anderen prijzen Hart juist voor het feit dat hij zijn kinderen op een verantwoorde manier met wapens leert omgaan.

Hart kreeg eerder ook flinke kritiek toen hij zijn tweejarige zoon Jameson op een kleine crossmotor liet rijden, iets wat veel mensen gevaarlijk vonden. Hierop nam Pink het voor haar man op en zei ze cynisch: "Help me, Instagram. We zouden niet weten hoe we een kind moeten opvoeden zonder jullie."