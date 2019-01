Jan Keizer is volgens zijn vrouw sympathieker geworden sinds hij een boek heeft gelezen dat is geschreven door de dalai lama. De zanger heeft geleerd om "nare mensen te mijden".

"Ik vind dat je in dit leven geen ruzie moet maken", vertelt de 69-jarige Keizer in gesprek met Panorama. "Ik heb ooit een boekje van de dalai lama gelezen. Mijn vrouw zegt dat ik sindsdien sympathieker ben tegenover de medemens. Hij heeft bepaalde wijsheden waar ik het wel mee eens ben."

"Nare mensen" gaat de Volendammer nu vaker uit de weg en hij stelt zich opener naar anderen op. "Carola (Smit, BZN-zangeres met wie Keizer samenwerkte, red.) vroeg me laatst om samen Paradise by the Dashboard Light te zingen en dat doe ik dan ook. Laatst heb ik Thomas Tol (ook ooit onderdeel van BZN) gesproken. Die had een award gewonnen en daar heb ik hem mee gefeliciteerd. Ik heb nog een kaartje gekocht voor zijn optreden, want ik ben gewoon geïnteresseerd in wat hij doet."

Zanger wil niet blijven hangen in negatieve spiralen

Keizer vindt het daarom erg jammer dat anderen anders in het leven staan. Zo werd hij aangeklaagd door een voormalige manager, die niet wilde dat Keizer en Anny Schilder de bandnaam BZN en het bijbehorende logo nog gebruikten.

"Vond ik echt schandalig. De jongens die dit hebben geflikt zijn ook door het hele dorp uitgelachen. Maar ik ben het al lang vergeten, hoor. Je moet niet blijven hangen in negatieve spiralen. Die mensen staan sindsdien op het lijstje 'mijden'."

In september 2018 maakten Keizer en Schilder bekend dit jaar als artiestenduo uit elkaar te gaan. Daarvoor gaan ze een laatste keer op tournee door Nederland. Ook worden enkele concerten in België, Roemenië en Zuid-Afrika georganiseerd.