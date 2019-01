Gwyneth Paltrow is aangeklaagd door een dokter die naar eigen zeggen in 2016 door toedoen van de actrice gewond raakte in de Rocky Mountains.

Het vermeende slachtoffer, Terry Sanderson, eist volgens de lokale nieuwszender KUTV een schadevergoeding van 3,1 miljoen dollar (ruim 2,7 miljoen euro) vanwege haar rol in een skiongeluk.

In de rechtbankstukken staat dat Paltrow op de piste tegen Sanderson aan botste, waardoor hij hersenletsel opliep en vier ribben brak. Het incident vond op 26 februari 2016 plaats op een beginnerspiste in het resort Deer Valley. Het skiresort is ook aangeklaagd.

Sanderson zegt dat Paltrow hem na de botsing achterliet en geen hulp inschakelde.

Volgens een woordvoerder van Paltrow ziet de actrice de rechtszaak met vertrouwen tegemoet. "Deze rechtszaak is volledig ongegrond. Iedereen die de feiten leest, zal dat beseffen."