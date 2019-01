Jussie Smollett is maandag naar verluidt slachtoffer geworden van racisme en antihomogeweld. De Empire-acteur werd door twee mannen in elkaar geslagen.

Bekenden van de 35-jarige Smollett vertellen aan TMZ dat de acteur maandagavond laat aankwam in Chicago en 's nachts nog een broodje ging halen.

Toen hij de broodjeszaak verliet, werd hij door iemand nageroepen. Die vroeg of de acteur niet "die homo uit Empire" was. Ook maakten ze racistische opmerkingen. Vervolgens werd hij door twee mannen met skimutsen aangevallen. Ze zouden onder meer een touw om zijn nek hebben gedaan en bleekmiddel over hem heen hebben gegoten.

Toen ze wegliepen, riepen ze nog: "Dit is MAGA-land." Dit is een verwijzing naar Donald Trumps campagneleus: "Make America great again."

Smollett brak door toedoen van de mannen een rib en moest worden behandeld in het ziekenhuis. Dinsdagochtend mocht hij weer naar huis.

Dreigbrief gestuurd naar Fox Studios in Chicago

Empire is een muzikale dramaserie van Fox, die sinds begin 2015 loopt. Daarin speelt Smollett de rol van een singer-songwriter.

Fox laat in een reactie weten "diep bedroefd en kwaad" te zijn. "We sturen Jussie, die sterk en veerkrachtig is, veel liefde. We zullen samenwerken met de politie om de daders voor het gerecht te brengen."

Empire-maker Lee Daniels plaatste op Instagram een videoboodschap voor Smollett. "Je hebt dit niet verdiend", zegt hij onder meer. "Amerika zou beter moeten weten. We moeten van elkaar houden, ongeacht onze seksuele geaardheid. Hou je rug recht Jussie."

De website ThatGrapeJuice.net meldde vorige week dat Fox Studios onlangs een aan Smollett gerichte dreigbrief heeft ontvangen. "Je zult sterven", was een van de zinnen uit die brief.