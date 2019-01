Rapper Boef is woensdagmiddag veroordeeld tot achttien maanden rijontzegging en een geldboete van 6.500 euro. De artiest moest voorkomen wegens meerdere snelheidsovertredingen die hij in 2016 beging.

De 25-jarige Boef, de artiestennaam van Sofiane Boussaadia, moet de geldboete betalen aan het fonds voor verkeersslachtoffers. De artiest was zelf niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank van Breda.

De rechter stelde dat Boef met zijn rijgedrag levensgevaarlijke situaties creëerde. "Argeloze bestuurders van andere voertuigen hadden nooit adequaat op hem kunnen reageren en hij niet op hen. Hij gebruikte de weg als racebaan. Dat dit gelukkig niet tot slachtoffers leidde, is niet zijn verdienste."

Tegelijkertijd hield de rechter rekening de leeftijd die Boef destijds had. "Hij was in 2016 nog erg jong en heeft zich de afgelopen jaren in positieve zin ontwikkeld. Dat pleit voor hem." Om die reden legde hij een deel van het rijverbod voorwaardelijk op.

Half januari moest Boef zich in de rechtbank van Tilburg verantwoorden voor de snelheidsovertredingen. De officier van justitie had daar een geldboete van 7.000 euro, 2,5 jaar rijontzegging en twee weken voorwaardelijke hechtenis geëist.

Uit onderzoeken van verschillende bedrijven die rittenregistraties bijhouden, bleek dat de artiest veel vaker de maximale snelheid heeft overschreden dan aanvankelijk werd aangenomen.

Het Openbaar Ministerie (OM) noemde de dollemansritten van de rapper eerder "excessief" en zegt dat de snelheden die hij reed "thuishoren op een circuit".

Tussen 27 maart en juni 2016 beging hij volgens het OM "maar liefst zes of zeven grove overtredingen", waarbij hij tot 181 kilometer per uur reed waar maximaal tussen de 100 en 130 kilometer per uur was toegestaan.

In die periode reed Boef bovendien 289 kilometer per uur op de A67, 248 kilometer per uur op de A2 en 293 kilometer per uur op de A58. Ook in augustus van dat jaar beging hij een paar overtredingen.

Advocaat: 'Beelden zijn gemanipuleerd'

Boef legde zijn dollemansritten zelf vaak vast op camera. De filmpjes werden op YouTube en Dumpert massaal bekeken. Zijn Audi waarmee de overtredingen werden begaan, werd later in beslag genomen. Volgens de officier van justitie was dit onrechtmatig, omdat er geen sprake was van een misdrijf.

Khalid Kasem, de advocaat van de rapper, stelde dat de beelden die de rapper deelde gemanipuleerd zijn en dat dus niet met zekerheid kan worden gesteld dat Boef degene is die de overtredingen heeft begaan. Ook zou de artiest regelmatig zijn auto aan derden uitlenen.

In eerste instantie moest Boef voor de rechter verschijnen omdat hij drie overtredingen had begaan. Zo racete hij door Tilburg in een BMW en reed hij in een Audi 300 kilometer per uur op de snelweg.

