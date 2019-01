Everon Jackson Hooi is er nog niet zeker van dat hij en zijn verloofde Jozua gaan samenwonen na hun bruiloft in 2020. Het stel woont momenteel ook niet in één huis.

"Ik woon in Rotterdam, hij in Amsterdam. Dat is prima zo. Zo hebben wij het beste van beide steden. Of we gaan samenwonen als we getrouwd zijn, weten we nog niet. Het hoeft voor ons allemaal niet zo traditioneel", aldus Hooi in gesprek met De Telegraaf.

Volgens de 36-jarige acteur verwachten mensen een hoop van hem en zijn toekomstige echtgenoot. "Maar gelukkig mogen we ons leven zelf invullen. Ik heb ook een kinderwens, waar we misschien invulling aan gaan geven. Adoptie spreekt me dan niet zo aan, een samenwerking met een draagmoeder wel."

Het stel trouwt in 2020 in Portugal, maar als het aan Hooi lag, was dat al eerder gebeurd. "We zijn heel gelukkig met elkaar, dus waarom niet? Ik vind trouwen na vijf jaar nog lang duren. Sommige mensen doen dat na een jaar al."