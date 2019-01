Een rechter heeft Tori Spelling bevolen de 88.000 dollar (77.115 euro) aan creditcardschuld die ze heeft uitstaan te betalen. De maatschappij achter de kaart klaagde haar eind 2016 voor het eerst aan om de openstaande rekeningen.

De creditcardschuld is niet de enige financiële zorg van Spelling en haar man Dean McDermott. De twee moeten ook nog ruim 2 ton terugbetalen aan de bank vanwege een niet op tijd terugbetaalde lening. Daarnaast zijn ze de Amerikaanse belastingdienst nog een kleine 300.000 dollar schuldig.

In haar autobiografie uit 2013 schreef Spelling dat ze haar financiën zo slecht op orde heeft, omdat ze in enorme weelde is opgegroeid. Haar vader Aaron Spelling bedacht hitseries als The Love Boat, Dynasty, Charmed en Beverly Hills, 90210. In die laatste show was dochter Tori te zien als Donna Martin.

Na zijn dood bleek dat Spelling zijn beide kinderen nog geen miljoen had nagelaten van de 500 miljoen waar hij over beschikte. In een interview in 2014 vertelde moeder Candy dat haar man dat had besloten omdat hun dochter, die met McDermott vijf kinderen heeft, niet met geld kan omgaan.