De drie mannen die vorig jaar juni een overval hebben gepleegd op het huis van darter Raymond van Barneveld hebben celstraffen tot twee jaar opgelegd gekregen.

De mannen uit Amsterdam zijn veroordeeld tot celstraffen oplopend tot twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De darter was op het moment van de overval in het buitenland, maar zijn vrouw Sylvia was wel thuis.

De straffen zijn een stuk lager dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Dat komt omdat de rechtbank ervan uitgaat dat de verdachten alleen van plan waren in te breken en dachten dat er niemand thuis was. Ook de mate van geweld speelde een rol.

De vrouw raakte lichtgewond doordat ze was geslagen en aan haar haren getrokken. Ook was ze bedreigd. Ze verklaarde dat ze "doodsangsten had uitgestaan" en nog grote psychische gevolgen ondervond.

Hoofdverdachte Yassine el H. kreeg twee jaar, waar vijf jaar was geëist. Hij had een sturende rol en gebruikte het meeste geweld, zei de rechtbank. Yassir A. kreeg één jaar cel opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk.

Daarnaast krijgt hij 240 uur taakstraf. Er was drie cel jaar geëist. Mikey B. kreeg 264 dagen cel opgelegd, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. Dat is ongeveer conform de eis. De laatste twee hoeven niet terug naar de cel, omdat ze al lang genoeg in voorarrest zaten.

Verdachten hadden al bekend

De drie Amsterdammers hadden al eerder bekend, met uitzondering van de mishandeling. Ze wisten naar eigen zeggen niet dat het om het huis van de darter ging en hebben spijt betuigd, zeiden ze eerder tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Den Haag.

Volgens Yassine El H., Yassir A. en Mikey B. waren ze dronken en onderweg naar een club. Nadat ze een verkeerde afslag hadden genomen, besloten ze in te breken. De mannen met leeftijden van 24 en 25 jaar waren niet speciaal op zoek naar het huis van Van Barneveld. De rolluiken waren dicht, ze dachten dat er niemand thuis was.

Bij de inbraak werden onder meer sieraden, een tas en geld gestolen.

Dader wil persoonlijk excuses aanbieden

El H. heeft in een brief zijn excuses aangeboden aan Sylvia van Barneveld. El H. zou graag ook persoonlijk zijn excuses willen aanbieden, maar een verzoek tot een ontmoeting heeft ze afgewezen.

A. vertelde de rechter dat hij heel nerveus is en niet kan uitdrukken hoeveel spijt hij heeft. "Als dit mijn moeder zou overkomen, zou ik de dader in een kist willen zien."

Ook B. bood nogmaals zijn excuses aan. "Ik ben schuldig. In de cel heb ik veel kunnen nadenken, ik wil mijn leven weer op orde brengen."De mannen hebben allemaal een strafblad. Die van El H. en A. is zelfs zo omvangrijk, dat ze in de Top600 van jonge criminele veelplegers van de gemeente Amsterdam stonden.