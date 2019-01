Rapper Nelly heeft de Amerikaanse rechtbank gevraagd om een zaak tegen hem te laten vallen. Daarin beschuldigt een anonieme vrouw hem van ongewenst seksueel gedrag.

Het gaat om een zaak gaat die sinds november 2018 loopt, meldt Billboard. Een vrouw zou het slachtoffer zjin geworden van seksueel geweld in december 2017, na afloop van een concert van de rapper.

Nelly is nog niet officieel in staat van beschuldiging gesteld en heeft de rechtbank gevraagd de zaak te seponeren. Zijn advocaat stelt dat de vrouw niet anoniem zou mogen blijven.

In september liep er nog een andere rechtszaak tegen de artiest, die bekend is van hits als Hot in Herre en Dilemma. Een vrouw stelde daarbij door de rapper te zijn verkracht in zijn tourbus.

Nelly ontkende dat misdrijf, maar gaf wel toe dat ze seks hadden gehad. "Ik ben vader van een mooie, sterke vrouw. Ik ben opgevoed door een sterke, alleenstaande moeder. Ik hou heel veel van hen allemaal. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn daden met Monique Greene. We hadden seks met wederzijdse instemming nadat we elkaar hadden ontmoet in een club. Dat is het."

In september 2018 eindigde de zaak van Greene in een schikking, zonder officiële aanklacht tegen Nelly, omdat de aanklager niet voldoende wilde meewerken.