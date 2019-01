Melissa McCarthy betreurt haar impulsieve reacties naar anderen toe. Het liefst zou ze het kalmere temperament van haar echtgenoot hebben.

In een interview met The Guardian vertelt de 48-jarige actrice dat ze niet tot tien telt voordat ze ergens op reageert. "Ik verwerk informatie niet eerst. Mijn man laat dingen altijd bezinken, om na te denken voordat hij ergens op ingaat."

Even later geeft McCarthy resoluut antwoord op de vraag welke superkracht ze het liefst zou willen hebben. "Ik zou het geweldig vinden om iemand direct van gedachte te kunnen laten veranderen." Ook op de vraag waar ze voor zou kiezen als de actrice iets wat uitgestorven is weer tot leven kon brengen, reageert de actrice vastberaden: "Democratie."

McCarthy is bekend van haar komische rollen in onder meer Bridesmaids, The Heat en Ghostbusters. Voor haar serieuze rol als schrijfster Lee Israel in Can You Ever Forgive Me? kreeg ze onlangs een Oscar-nominatie.