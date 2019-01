In het huis van Ed Sheeran in het Britse graafschap Suffolk is vrijdag een kleine brand uitgebroken. De brand ontstond tijdens bouwwerkzaamheden.

Rond 19.30 werd er vanuit het huis een telefoontje gepleegd naar de plaatselijke brandweer, die de brand met behulp van drie spuitwagens wist te blussen, meldt de Amerikaanse website E!News.

Het is onduidelijk wat de brand heeft doen ontstaan en hoe groot de schade is. Ook is niet bekend of Sheeran en zijn verloofde Cherry Seaborn, met wie hij in het huis woont, aanwezig waren.

De zanger is geboren en getogen in Suffolk en kocht zijn huis in 2018.