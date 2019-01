Boer zoekt Vrouw-deelnemer Marc Verkuyl, die meedeed aan het seizoen dat in 2017 werd uitgezonden, is vader geworden. Hij en zijn vriendin Merel hebben hun zoon de naam Vos Melle Jels gegeven.

De 39-jarige tilapiakweker uit Zambia deelde vrijdag een gezinsfoto waar Vos op te zien is. Op de website van Boer zoekt Vrouw vertelt hij dat het kindje op zondag 20 januari geboren is.

"Het is echt een gek gevoel", vertelt Verkuyl. "Je bent op slag verliefd en je weet dat je alles voor dat mannetje wil doen. En elke keer als je hem ziet, komt er soort drug vrij die je helemaal gelukkig maakt. Te gek! En niet goed te omschrijven."

De boer vertelt hoe hij de drie namen heeft uitgekozen. "Merel vindt de naam Vos heel erg leuk, want haar zoontje uit een eerdere relatie draagt onder andere de naam Wolf. En ik vind Melle heel erg leuk en de naam Jels is uit de familie. Ik vind alle de namen leuk. Als ik wil, kan ik hem Melle noemen."

Boer wil over paar jaar in Nederland wonen

De in Zambia woonachtige boer was al een paar weken in Nederland om de geboorte van Vos af te wachten. Verkuyl blijft nog twee maanden hier, vertelt hij. "Zodra Vos al zijn inentingen heeft, komen ze ook mijn kant op. Dan kan ik Vos wat vaker zien. We blijven voorlopig heen en weer reizen, want helaas zit ik in het vak waar mijn werk in het buitenland is."

Wel is hij van plan om weer terug naar Nederland te verhuizen als Vos vier jaar oud is. "Scholing is gewoon erg goed in Nederland. Ik probeer steeds meer m'n thuisbasis in Nederland te maken."

De twee leerden elkaar kennen via Facebook

Verkuyl en Merel zijn sinds 2017 samen, nadat ze elkaar leerden kennen via Facebook. Merel, die in Rotterdam woont, heeft uit een eerdere relatie al een zoon.

Door zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw verwierf boer Marc landelijke bekendheid. In het programma koos hij voor de eveneens in Zambia wonende dierenarts Annekim, met wie hij acht maanden een relatie had.