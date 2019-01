Taylor Swift heeft een rechtszaak gewonnen van een makelaar die ruim 1 miljoen dollar eiste vanwege de aankoop van een huis in New York.

Een medewerker van Swift kreeg in 2017 een rondleiding door het huis en enkele papieren over het pand.

Negen maanden later kocht de zangeres de luxe woning in Manhattan. Volgens de makelaar die het pand had laten zien, had zij daarom recht op 1,08 miljoen dollar commissie.

De rechter oordeelde echter dat Swift nooit een contract heeft getekend en daarom niet hoeft te betalen.

Het huis in New York is één van de vele panden die de zangeres bezit. Onroerendgoedsite Broker Pulse berekende onlangs dat de acht huizen van de 29-jarige Swift zo'n 86 miljoen dollar waard zijn.