Edvard Niessing, die voorheen het RTL Nieuws presenteerde, is weer gelukkig in de liefde. De oud-nieuwslezer heeft een relatie met Inge, aan wie hij gekoppeld werd door musicalactrice Mariska van Kolck.

Albert Verlinde vertelt donderdag in 6 Inside dat Niessing het nieuws aan hem bekendmaakte via Facebook.

Inge is volgens de entertainmentdeskundige "een stukje jonger, maar niet dramatisch jonger" en ontmoette de zeventigjarige Niessing voor het eerst op een feestje van Van Kolck. Op een 'snertparty' die de voormalige nieuwslezer organiseerde, zou de vonk later overgeslagen zijn, aldus Verlinde. Sindsdien zijn de twee een stel.

In 2017 had Niessing een relatie met SBS-presentatrice Milika Peterzon. Zij waren twee maanden samen. In een interview met het tijdschrift Story, vertelde hij dat de 55-jarige Peterzon degene was die de relatie verbrak. "Daar zal ik mee moeten leven. Zij wilde alleen verder. Dan is er voor mij niet veel keus meer. Daar moet ik me bij neerleggen."