Chris Brown klaagt de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting nu officieel aan voor laster.

De zanger noemt de aanklacht een "valse beschuldiging", schrijft TMZ.

Brown werd deze week gearresteerd na een beschuldiging van verkrachting. Zelf ontkende hij deze beschuldigingen eerder al. Hij is inmiddels weer op vrije voeten.

Dinsdagavond deelde de zanger in een reactie op het nieuws een bericht op zijn Instagram-account. "Ik wil heel duidelijk maken dat dit niet klopt en gewoon pure onzin is", schreef de 29-jarige zanger in een bijschrift bij een afbeelding waarin de tekst 'This bitch lyin' (deze trut liegt, red.) te lezen is.

"Nooit. Dit is respectloos naar mijn dochter en familie", benadrukte Brown. De artiest, vader van een vierjarige dochter, zei dat zulk gedrag "totaal niet aansluit" bij zijn persoonlijkheid en normen en waarden. Brown besloot toen al de vrouw aan te klagen.