Bryan Singer heeft een van de journalisten die een artikel hebben geschreven waarin de regisseur van seksueel misbruik wordt beschuldigd "geobsedeerd" genoemd. Volgens de regisseur is de schrijver homofoob en met niets anders bezig dan hem bekritiseren.

"De laatste keer dat ik iets moest zeggen over dit onderwerp stond het tijdschrift Esquire op het punt een artikel te publiceren, geschreven door een homofobe journalist met een bizarre obsessie voor mij die stamt uit 1997", aldus Singer in een verklaring.

The Atlantic publiceerde deze week een artikel over de X-Men-regisseur waarin vier nieuwe mannen beweerden door Singer te zijn misbruikt. In sommige van die gevallen zouden de mannen in kwestie minderjarig zijn geweest.

Volgens Singer koos Esquire er na onderzoek voor het artikel niet te plaatsen, omdat de bronnen niet betrouwbaar genoeg werden geacht. "Dat heeft deze schrijver echter niet tegengehouden om het verhaal aan The Atlantic te verkopen. Het is sneu dat dit blad tot zo'n laag niveau is gedaald."