Duncan Laurence naar het Eurovisie Songfestival, Sylvie Meis over botox en weten we al wie Heel Holland Bakt wint? Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Eind van het jaar is het vaste prik: eindelijk weten we wie er in het nieuwe jaar voor ons naar het Eurovisie Songfestival gaat. Dat ging zo bij Waylon, dat ging zo bij OG3NE en zo ging het eigenlijk altijd. Maar dit jaar bleef het maar uit en even leek het erop dat de organisatie vergeten was dat er toch echt nog een artiest gekozen moest worden. Zouden we nog wel gaan na de achttiende plek van Waylon?

Maan, Davina Michelle of Romy Monteiro; ze kwamen allemaal voorbij als opties. Het werd op een gegeven moment zo vaak geroepen dat er eigenlijk geen moment meer aan een man gedacht werd. En toen kwam daar deze week dan toch eindelijk het verlossende woord: het is geen zangeres, maar een zanger.

Duncan Laurence is de naam. En mocht dat niet direct een belletje doen rinkelen, is dat niet heel gek, want hoewel er best veel mensen naar The Voice of Holland kijken, zijn er nog veel meer mensen die dat niet doen. Hij deed in 2014 mee aan het zangprogramma en moest het in de halve finale afleggen tegen de zangeressen van OG3NE, die de talentenjacht uiteindelijk wonnen.

OG3NE kwam in 2017 niet verder dan een elfde plek, maar toch denken de leden van de selectiecommissie dat Duncan het helemaal gaat maken. Dat hij geen bekende Nederlander is, maakt voor het internationale festijn daarnaast weinig uit; in Israël, Bulgarije of Italië wisten ze ook niet wie Waylon, Anouk of OG3NE waren, en daar moeten de stemmen toch vandaan komen.

Hoewel er over het algemeen positief gereageerd is op de keuze, zijn er uiteraard ook altijd mensen die iets te klagen hebben. Zo vindt componist Dick Bakker, die onze laatste winnende inzending schreef (Dinge-Dong) dat het maar raar is dat wij als Nederlands volk helemaal niet mee mogen denken over wie we sturen.

"Ook dit jaar worden bij het Songfestival alle creatieve componisten en tekstschrijvers volledig aan de kant gezet. Dat moet niet op deze manier, het Songfestival moet teruggegeven worden aan de kijker, het publiek. Ook al komt Duncan Laurence straks met een geweldig nummer, ik hoop echt dat AVROTROS dat gaat inzien. Ze zijn toch niet voor niets pu-blie-ke omroep!?"

Duncan heeft er in ieder geval zin in en richt zich vooral op de positieve reacties en natuurlijk de presentatie van het nummer. "Ik heb nu alle focus op de muziek, dat is datgene wat het belangrijkst is en waar het ook om gaat. Ik kan niet wachten om op 7 maart alles met jullie te kunnen delen."

Smeersels, prikjes en rechttrekken

In Hollywood en Hilversum zijn de beautygeheimen al lang niet meer zo geheim. Al is het maar omdat iedere bekende Nederlander zijn of haar naam aan een schoonheidsmerk heeft verbonden en omdat de socialemediakanalen van iedereen helemaal volstaan met kwastjes, smeersels en behandelingen.

Nu weten we natuurlijk al heel veel over het beautyregime van Sylvie Meis, maar het is altijd leuk om daar meer over te leren. Hoe blijft de veertigjarige Sylvie toch zo aantrekkelijk dat zelfs een 25-jarige er net zo uit wil zien als zij?

Naast geplande snoepmomenten, waarbij Sylvie alleen zondigt als het in de agenda staat, een streng sportregime en bezoekjes van stylisten, kappers en visagisten, blijkt ze ook niet vies van een cosmetische ingreep hier en daar.

"Dat moet iedereen gewoon zelf weten. We worden allemaal ouder, dus als je op die manier net een beetje mooier ouder kunt worden: waarom niet?", aldus Sylvie in Beau Monde.

Sylvie vindt het onzin dat we kritisch op elkaar zouden moeten zijn omdat we de natuur niet gewoon op z'n beloop laten. "Als je jezelf mooier vindt en gelukkiger bent met een paar prikjes, dan moet dat toch kunnen?"

Of Sylvie zelf ook met de naalden in haar gezicht heeft gezeten, zegt ze niet zo duidelijk, maar Sylvie vindt eigenlijk dat ze het mooist is zonder alle poespas. "Door huidverzorging is mijn huid verbeterd en is make-up niet per se nodig. Heerlijk om zonder make-up door het huis te lopen of naar de sportschool te gaan. Natuurlijke schoonheid is toch wel iets wat we allemaal willen. Tuurlijk is make-up leuk voor speciale gelegenheden, maar hoe fijn als je jezelf in de spiegel kunt bekijken en dan denkt: yes babe, you look good!"

PAS OP: SPOILERS?

Verder lezen is een risico, want als we de Party mogen geloven, hadden we al lang kunnen weten wie over twee weken de finale van Heel Holland Bakt wint. De opnames hebben maanden geleden al plaatsgevonden en dus weten de makers al lang wie de winnaar is. En nu blijkt dat wij het allemaal ook hadden kunnen weten, als we zelf even hadden gegoogled.

Op de Wikipedia-pagina van een van de deelnemers heeft namelijk een paar weken geleden gewoon gestaan dat zij de finale heeft gewonnen. Let op, nog een spoiler: het zou Maroeska zijn die er met de titel vandoor gaat.

Echt een verrassing zou de winst van Maroeska niet zijn. Ze is immers al meerdere keren meesterbakker geworden en heel Twitter heeft een hekel aan haar sinds bekend is dat ze al heel lang bijklust als cateraar en een eigen kookboek heeft. Maroeska zou valsspelen, vinden de mensen.

Dat ze valsspeelt is door Omroep MAX, waar HHB gemaakt wordt, al verworpen; daar zou geen sprake van zijn. Maroeska heeft immers geen opleiding gevolgd en haar boek is geen bak- maar een kookboek.

Maar klopt het dat Maroeska als winnaar uit de bus komt op 3 februari? Tegenover NU.nl is Omroep MAX heel duidelijk: iedereen kan een Wikipedia-pagina aanpassen, en zij gaan zeker niet zeggen of dit klopt of niet, want het is veel leuker om zelf te zien wie de prijs krijgt.

Party voorzag deze reactie van Omroep MAX al en noemt het "jammer" dat de uitkomsten al op straat liggen, terwijl dus helemaal niet zeker is dat Maroeska wint. Eén ding is zeker: Hans zal zijn bakkerskroon moeten afstaan aan zijn opvolger, ongeacht wie dat is.