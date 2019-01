Boer zoekt Vrouw-deelnemers Herman Piet en Fleur Verwaaij gaan samenwonen. De in Frankrijk gevestigde boer heeft een boerderij gekocht in het dorp waar hij met zijn ouders woont.

"Ik wilde een eigen huis, want ik woon nog steeds bij mijn ouders. Dit leuke huisje stond in het dorp te koop. Het is een boerderij geweest, maar er zit geen land meer bij. Wel staan er nog wat schuren omheen", vertelt Piet in gesprek met KRO-NCRV.

Volgens De Boer, die meedeed aan het seizoen 2016/2017, gaat hij met Verwaaij samenwonen zodra de boerderij verbouwd is. "Als het bewoonbaar is, gaan we dat zeker doen. Dat zal verderop in het jaar zijn."

Piet blijft werkzaam op de boerderij van zijn ouders, maar hoopt daarnaast samen met Verwaaij, die is afgestudeerd als docent geschiedenis, een eigen bed and breakfast te beginnen. "Zodra de bed and breakfast af is, kan Fleur daar mooi wat mee verdienen. Op die manier kunnen we snel sparen om meer te kunnen doen in en rondom het nieuwe huis."