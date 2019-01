Presentatrice Lieke van Lexmond heeft afgelopen jaar een operatie aan haar schildklier ondergaan. Daarbij is de helft van het orgaan verwijderd.

Dat vertelde Albert Verlinde woensdag in 6 Inside. "Ik heb Lieke gebeld. Ze wilde het verhaal een keer uit de doeken doen, omdat er opmerkingen kwamen over littekens in haar nek."

Volgens Verlinde dacht Van Lexmond dat ze het zwaar had vanwege vermoeidheid en haar tweede zwangerschap. "Ze kreeg een bult in haar nek, waarvoor ze naar het ziekenhuis is gegaan. Daar kwamen ze erachter dat het goedaardig was, maar dat een ingreep noodzakelijk was. Bij de operatie is de helft van de schildklier weggehaald."

De presentatrice is inmiddels volledig hersteld van de operatie en was woensdagochtend voorleesmoeder tijdens het voorleesontbijt dat gehouden werd in het kader van de Nationale Voorleesdagen. De 36-jarige Van Lexmond en haar man Bas van Veggel hebben twee zoons: Vik en Zef.