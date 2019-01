Alec Baldwin heeft woensdag in de rechtbank van New York schuld bekend in de verkeersruziezaak die tegen hem liep. De acteur belandde begin november 2018 in een ruzie met een automobilist en sloeg hem toen in het gezicht.

De zestigjarige acteur bekende schuld op 'second degree violation of harassment', wat wordt gezien als een overtreding en niet als misdaad. Baldwin moet een boete van 120 dollar (ruim 105 euro) betalen en ook een korte cursus volgen waarin hij zijn woede leert beheersen.

Bij de ruzie probeerde de andere man te parkeren op een plek die een familielid van Baldwin vrijhield. De man beweerde dat de acteur, bekend van Pearl Harbor, The Departed en 30 Rock, hem bij de ruzie in het gezicht heeft geslagen. Hij moest na het opstootje met pijn aan zijn kaak en nek naar het ziekenhuis.

De acteur werd door de man beschuldigd van poging tot mishandeling en intimidatie. Baldwins advocaat weersprak de aantijgingen echter.