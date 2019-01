Martien Meiland, die bekend werd door zijn deelname aan het programma Ik Vertrek, is opnieuw getrouwd met zijn ex-vrouw Erica Renkema. De ondernemer zegt "niet zonder haar" te kunnen.

Meiland en Renkema waren samen te zien in het AVROTROS-programma, waarin de opbouw van hun bed and breakfast in Midden-Frankrijk in 2006 werd gevolgd. Door de populariteit van hun onderneming kreeg het stel het erg druk, wat volgens Meiland een grote druk legde op hun relatie. De twee gingen vervolgens uit elkaar.

Het stel, dat samen twee dochters heeft, woonde sindsdien nog wel samen in Noordwijk, waar Meiland ook een interieurzaak heeft. Afgelopen week zijn de twee opnieuw in het huwelijk getreden, vertelt hij aan Weekend. "Ik kan niet zonder Erica en zij niet zonder mij. Samen zijn wij toch het gelukkigst."

De ondernemer valt op mannen en de relatie tussen hem en Renkema is daarom enkel platonisch. "Erica en ik zijn altijd soulmates van elkaar geweest", vertelt hij. "Daar heeft die scheiding geen verandering in gebracht."

Ondernemer gaat wederom emigreren

Meiland en Renkema zullen Nederland wederom verlaten voor Frankrijk om daar een chambres d'hôtes te beginnen. "Erica en Maxime (zijn dochter, red.) gaan zich bezighouden met de bediening van de gasten. Het is allemaal zo spannend. Ik kan niet wachten tot we opengaan."

Mogelijk wordt ook de opening van deze bed and breakfast weer op televisie gevolgd. Meiland zegt in gesprek te zijn met SBS over een zesdelige realitysoap. NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de zender op dit nieuws.