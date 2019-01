De muziekstudio van de van seksueel misbruik beschuldigde zanger R. Kelly zou de bouwregels op 66 punten overtreden, blijkt uit een onderzoek van de stad Chicago.

Zo wordt de studio ook als woning gebruikt, wat niet toegestaan is. Ook zijn er een bar en een sauna in de studio gebouwd, maar daar is nooit toestemming voor gevraagd.

Elke overtreding die in de studio van de zanger is geconstateerd, levert een boete van 500 tot 1.000 dollar (440 tot 880 euro) per dag op. Mogelijk kan dat tot een maximale boete van 66.000 dollar (ruim 58.000 euro) per dag leiden.

Kelly's advocaat laat aan TMZ weten dat de studio als gevolg hiervan niet dicht hoeft. Wel moet de zanger al zijn persoonlijke bezittingen uit het pand verwijderen en de studio mag alleen geopend zijn tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags.

Staat Georgia doet strafrechtelijk onderzoek naar zanger

Het onderzoek heeft niets te maken met het strafrechtelijk onderzoek dat nu tegen de zanger loopt en gestart is door de Amerikaanse staat Georgia.

In de documentaire over Kelly die onlangs verscheen, Surviving R. Kelly, beschuldigen meerdere vrouwen de zanger van seksueel misbruik. In de driedelige documentaire zeggen de vrouwen dat de r&b-artiest agressief en dwingend kan zijn.

Kelly ontkent de aantijgingen en noemt het programma "walgelijk". De zanger zou denken dat de film een wraakactie is van mensen uit de muziekindustrie waar hij onenigheid mee heeft.

De artiest zelf zou bezig zijn met het indienen van een rechtszaak tegen de Amerikaanse betaalzender Lifetime, die de documentairereeks heeft uitgezonden.