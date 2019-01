Chris Brown, die dinsdag in Parijs gearresteerd was omdat hij een vrouw zou hebben verkracht in een hotelkamer, ontkent dit te hebben gedaan. De zanger is inmiddels ook weer op vrije voeten.

Het onderzoek naar de zaak is hiermee nog niet afgesloten, zegt de openbaar aanklager dinsdagavond tegen TMZ.

De zanger, die Frankrijk na zijn vrijlating weer mag verlaten, deelde dinsdagavond een reactie op het nieuws via een bericht op zijn Instagram-account. "Ik wil heel duidelijk maken dat dit niet klopt en gewoon pure onzin is", schrijft de 29-jarige zanger in een bijschrift bij een afbeelding waarin de tekst 'This bitch lyin' (deze trut liegt, red.) te lezen is.

"Nooit. Dit is respectloos naar mijn dochter en familie", benadrukt Brown. De artiest, vader van een vierjarige dochter, zegt dat zulk gedrag "totaal niet aansluit" bij zijn persoonlijkheid en normen en waarden. Brown heeft besloten de vrouw aan te klagen.

Zanger vaker in nieuws wegens ontoelaatbaar gedrag

Volgens de vrouw zou Brown, bekend van nummers als Forever en Ayo, haar in de nacht van 15 op 16 januari in zijn hotelkamer seksueel misbruikt hebben. Dit zou zijn gebeurd nadat de twee elkaar ontmoet hadden in de club Le Crystal, nabij de Champs-Élysées in Parijs.

In het politierapport, dat Closer in handen heeft, staat dat de vrouw met Brown meeging naar zijn hotel, het Mandarin Oriental. Daar zou de uiteindelijke verkrachting hebben plaatsgevonden. De openbaar aanklagers zouden de zaak nu onderzoeken.

Brown is vaker in het nieuws geweest vanwege ontoelaatbaar gedrag jegens vrouwen. Zo is hij in het verleden berecht voor het mishandelen van zijn voormalige vriendin Rihanna en zou hij ook een andere vriendin in haar gezicht geslagen hebben. De zanger is daarnaast meerdere keren onder behandeling geweest om aan zijn woedeaanvallen te werken.