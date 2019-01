Bill en Hillary Clinton krijgen er komende zomer een kleinkind bij. Hun dochter Chelsea is zwanger van haar derde kindje met haar man Marc Mezvinsky.

Clinton liet via Twitter weten dat haar vierjarige dochter Charlotte een fantastische grote zus is voor haar twee jaar oude broertje Aidan.

"We kijken ernaar uit dat Aidan een grote broer wordt! We kunnen niet wachten om onze nieuwste aanwinst later deze zomer te ontmoeten."

Clinton en Mezvinsky trouwden in 2010. Wanneer de dochter van oud-president Bill en voormalig presidentskandidaat Hillary precies is uitgerekend, is niet bekend.