Johnny Depp heeft nieuwe papieren ingediend bij de rechtbank, waarmee hij bewijs dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard niet heeft mishandeld wil aanleveren. Hiervoor heeft de acteur getuigen naar voren gebracht.

De papieren zijn bedoeld voor de zaak die Depp tegen The Sun aanspande. In een artikel uit april 2018 wordt de acteur een vrouwenmishandelaar genoemd en daarom klaagt hij de Britse krant aan wegens smaad.

Depp zou in mei 2016 zijn ex hebben mishandeld door een telefoon naar haar te gooien en haar te slaan. Heard maakte een foto van de verwondingen die zij hierdoor zou hebben opgelopen.

In de verklaringen van de getuigen is volgens TMZ te lezen dat zij de actrice later op die dag nog hebben gezien in het appartementencomplex waar zij wonen, maar dat zij destijds niet opmerkten dat zij rode striemen of blauwe plekken in haar gezicht had. Een van de getuigen zegt dat hij pas zes dagen later de verwondingen in haar gezicht zag.

Ook agenten hebben verklaring afgelegd over mishandeling

Ook maakte Heard destijds foto's van een gebroken glas dat in het appartement zou liggen, nadat Depp met glazen zou hebben gegooid. Een van de getuigen zegt geen stukken glas in het huis te hebben gezien.

Tevens citeert Depp twee agenten die na Heards melding op 21 mei ter plekke waren, maar ook geen verwondingen op het gezicht van de actrice hebben opgemerkt. Volgens de agenten zou Heard gezegd hebben dat er niets aan de hand was.

De 55-jarige Depp eist 200.000 pond (zo'n 230.000 euro), een vergoeding voor zijn juridische kosten en een nader te bepalen schadebedrag van de krant. Ook wil hij dat The Sun gesommeerd wordt hem niet langer van huiselijk geweld te beschuldigen.

In het opiniestuk van The Sun maakte redacteur Dan Wootton zich kwaad over uitspraken van J.K. Rowling. De Harry Potter-schrijfster had zich lovend uitgelaten over Depp, die de rol van de kwade tovenaar Gellert Grindelwald speelt in de Fantastic Beasts-filmserie.

In het artikel schreef de auteur dat Rowling "het ergste soort Hollywood-hypocriet" is. Zijn rol in de film zou Depp "volledig rehabiliteren" in de filmindustrie. "Ze keurt gedrag goed dat ze luidkeels zou afkeuren op sociale media als dezelfde beslissing genomen zou worden door een mannelijke filmbaas."