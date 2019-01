Wendy van Dijk voelt zich naar eigen zeggen goed, hoewel haar huwelijk met Erland Galjaard momenteel wankelt. De presentatrice probeert zich zo min mogelijk aan te trekken van de media-aandacht voor haar relatieproblemen.

"We maken allemaal minder makkelijke en makkelijke tijden mee", vertelt Van Dijk in RTL Boulevard.

"Ik zit al meer dan 25 jaar in het vak en heb geleerd hoe ik moet omgaan met de buitenwereld en de verhalen die daar komen. Zolang we de binnenwereld maar klein houden met de kids en elkaar, en dat daar alles helder is."

De presentatrice, die dit jaar de overstap maakt van RTL naar SBS, wil geen uitspraken doen of ze denkt dat de huwelijksproblemen tussen haar en Galjaard worden opgelost. "Ik denk niet ver vooruit, kijk per moment en per dag. We veranderen als mens ook ontzettend, en ontwikkelen onszelf."

Wel is er volgens Van Dijk "nog veel liefde" tussen haar en de voormalige RTL-omroepbaas. "Welke kant het ook op gaat, er is veel liefde. En dat blijft altijd zo."

'Geen sprake van een scheiding'

Op 8 januari maakte het stel bekend dat hun huwelijk momenteel in zwaar weer verkeert. De presentatrice en Galjaard willen niet spreken van een scheiding. "Dat is erg voorbarig."

De twee proberen er nu met huwelijkstherapie samen uit te komen en de oorzaak van de problemen te vinden, vertelt Galjaard: "Of het RTL is geweest en de drukte rond mijn afscheid; we proberen erachter te komen, en ook wat de oplossing kan zijn."

Van Dijk (48) en Galjaard (51) trouwden in september 2014 op Ibiza en hebben samen dochter Lizzy. Het stel woont samen in Nigtevecht, maar Galjaard verblijft momenteel ook regelmatig in zijn kantoor annex studio in Amsterdam.