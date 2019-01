Chris Brown scoorde begin deze eeuw talloze hits, maar kwam na nummers als Kiss, Kiss en Forever vooral in het nieuws door een reeks incidenten waarbij hij regelmatig voor de rechter moest verschijnen. Ook in 2019 is het weer raak: hij wordt gearresteerd op verdenking van verkrachting. Een overzicht van de juridische problemen van Chris Brown door de jaren heen.

In februari 2008 gaat het in Los Angeles mis tussen Chris Brown en zijn toenmalige vriendin Rihanna. Uit het politierapport, dat later in de rechtbank wordt voorgelezen, blijkt dat de zangeres flink is mishandeld.

"Tijdens het rijden blijft Brown op zijn vriendin inslaan met zijn rechterhand, terwijl hij zijn linkerhand gebruikt om te sturen. Brown kijkt Robyn F. aan en vertelt haar dat hij haar kapot zal slaan zodra ze thuis komen."

De zanger bijt volgens het rapport Rihanna nog in haar linkeroor en houdt haar zo vast dat ze geen lucht krijgt. Uiteindelijk weet de zangeres aan de greep van Brown te ontkomen en roept ze om hulp. Iemand die haar noodkreet hoort, belt vervolgens de politie.

Brown stapt zelf naar de politie en biedt meteen na de ruzie publiekelijk zijn excuses aan. "Woorden kunnen niet beschrijven hoe verschrikkelijk het me spijt hoe dit gelopen is", aldus de zanger destijds in een verklaring. In de rechtbank verklaart hij echter niet schuldig te zijn, maar toch sluit hij een deal met de aanklager.

De zanger krijgt een voorwaardelijke straf van vijf jaar en taakstraf van 180 dagen. Daarnaast moet hij een jaar lang een cursus volgen om te leren hoe hij zijn woede kan beheersen.

Vechten met Drake en Frank Ocean

In juni 2012 blijkt dat de cursus toch onvoldoende heeft geholpen. Tijdens een avondje uit in een club in New York raakt hij betrokken bij een vechtpartij met rapper Drake, die net een duet heeft opgenomen met Rihanna.

Acht mensen raken gewond. Een man kreeg glas in zijn oog en een vrouw heeft uiteindelijk zestien hechtingen in haar gezicht nodig. Brown plaatst later een foto op Instagram waarmee hij laat zien zelf ook gewond te zijn: hij heeft een wond op zijn kin aan het opstootje overgehouden. Uiteindelijk loopt de zaak met een sisser af.

In januari 2013 krijgt Brown met zanger Frank Ocean ruzie over een parkeerplaats. Brown zou zijn collega ook hebben geslagen. Hoewel Ocean besluit geen aangifte te doen, doet zijn neef dat wel. Brown sluit uiteindelijk een deal: hij koopt de zaak af en zou daarvoor 20.000 dollar (15.878 euro) betalen.

Sjoemelen met de taakstraf

Rond diezelfde tijd komt via de pers naar buiten dat Brown zijn taakstraf niet geheel heeft volbracht. Hij zou uren heeft opgeschreven, terwijl hij op diezelfde momenten in het buitenland zat. Hij kan dus onmogelijk zijn taakstraf hebben uitgevoerd.

Vijf maanden later, in juni 2013, rijdt de zanger door na een aanrijding. Dat is nog tijdens zijn proeftijd. Er wordt geen aangifte gedaan, maar de rechter besluit toch om de taakstraf van Brown te verlengen met duizend uur.

Op 27 oktober 2013 raakt Brown betrokken bij een vechtpartij in Washington. Een man meent dat de zanger en zijn bodyguard flink op hem hebben ingeslagen en dat hij er een gebroken neus aan heeft overgehouden. Ook deze zaak weet de zanger af te kopen.

In therapie om te werken aan woedeaanvallen

Op 30 oktober 2013 besluit de rechter in Californië dat Brown drie maanden naar een kliniek moet om te werken aan zijn woedeaanvallen. In maart 2014 wordt besloten die straf met twee maanden te verlengen, omdat hij zijn woede nog niet voldoende onder controle heeft. Twee weken later wordt de zanger de kliniek uitgezet, omdat hij zich niet aan de regels heeft gehouden.

Begin mei 2014 krijgt de zanger door de rechter in Los Angeles een gevangenisstraf van 131 dagen opgelegd vanwege het schenden van de voorwaarden van zijn proeftijd. Eigenlijk geldt de straf voor een jaar, maar omdat de zanger al 116 dagen in een afkickkliniek heeft gezeten en 59 dagen in de cel, sluit de rechter een deal.

Hoewel de rechter de gevangenisstraf heeft verlengd, komt de zanger begin juni eerder vrij. Het is dan nog geen dertig dagen na de uitspraak van de rechtbank. In datzelfde jaar bekent Brown schuldig te zijn aan de mishandeling van een man in Washington. De zanger wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee dagen.

Gearresteerd in Amsterdam

Ook in 2016 komt de zanger regelmatig in aanraking met justitie. Dat gebeurt zelfs in Amsterdam. In juni wordt Brown eens niet aangehouden voor mishandeling - zoals in januari nog wel het geval is - maar wordt hij meegenomen naar het bureau, omdat hij rondrijdt op een motor zonder nummerborden. Na het betalen van een boete mag hij weer vertrekken.

Twee maanden later wordt Brown wederom gearresteerd, dit keer omdat hij wordt beschuldigd van bedreiging met een vuurwapen. Na het betalen van zijn borgtocht wordt Brown vrijgelaten. De zaak komt nooit voor de rechter: er is niet voldoende bewijs.

Actrice en model Karrueche Tran vraagt in februari 2017 een contactverbod aan, nadat de zanger gedreigd heeft haar te vermoorden. Twee maanden later wordt hij beschuldigd van het slaan van een fotograaf.

In 2018 gaan de aanklachten verder. Twee vrouwen zeggen door Brown te zijn lastiggevallen en één van de vrouwen beweert door hem te zijn gestalkt. De advocaten van de zanger zeggen dat hij de laatstgenoemde vrouw niet eens kent.

Eind januari 2019 wordt de zanger gearresteerd in Parijs als een vrouw aangifte doet van verkrachting. Niet alleen Brown wordt door de politie meegenomen, ook een goede vriend en Browns beveiliger. Het team van de zanger heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.