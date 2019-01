Rossana Kluivert moet op zoek naar een nieuwe locatie voor haar hondenopvang op Curaçao. Vanwege problemen met de vergunning ligt de bouw van de opvang nu stil.

"Ik ga onverminderd door, maar in een andere opzet en met andere partijen", reageert Kluivert in De Telegraaf.

"Het wordt tijd voor het Kluivert Dog Rescue Centre 2.0. Door de bouwstop op de huidige locatie trek ik mijn handen er hier van af. De afgelopen dagen heb ik op Curaçao wel acht mogelijke kavels bekeken waar we een sterilisatiekliniek en een educatiecentrum kunnen bouwen. Dat wordt nu de nieuwe opzet."

Kluiverts missie is allerminst "ten einde", zoals lokale media deze week schreven. "We schakelen door", zegt ze. "Eén van de locaties die we hebben bezichtigd, gaan we zo snel mogelijk aankopen en - zodra de benodigde vergunningen binnen zijn - gaan we vol goede moed weer van start."