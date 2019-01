Olcay Gulsen heeft een periode heel erg aan zichzelf getwijfeld, maar staat nu stevig in haar schoenen en durft naar eigen zeggen "overal voor te gaan".

"Het is een soort Pippi Langkous-gevoel: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan", aldus de presentatrice in gesprek met Viva.

Gulsen zegt depressief te zijn geweest en twee jaar lang te hebben gehuild, terwijl ze daarvoor tien jaar lang geen traan had gelaten. "Ik was altijd bezig met de buitenkant, hield mensen op gepaste afstand. Nu krijg ik heel vaak reacties als: 'Ik wist helemaal niet dat je zo warm was. Je kwam altijd zo gehaast en ongeïnteresseerd over.'"

Nu ze uit de depressie is, voelt ze weer de kracht om dingen te proberen en ervoor te gaan. "Nu weet ik: of het lukt om te presteren, heeft alles te maken met hoe je je voelt. Veel mensen leggen de nadruk op de prestatie die je levert, maar je moet juist de nadruk op jezelf en je gevoel leggen", aldus Gulsen.

"Het is ook helemaal niet erg als je even niet goed in je vel zit. Het wordt pas erg als we gaan doen alsof het leven alleen maar fantastisch is."