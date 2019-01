Joann Kelly (21), de dochter van r&b-zanger R. Kelly, lijdt er erg onder dat haar vader door andere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel misbruik. "Ik hou nog steeds van mijn vader", stelt ze.

"Ik wil de aantijgingen waar mijn vader al enkele jaren mee te maken heeft ontkennen noch bevestigen", zegt de jonge vrouw in een interview met Good Morning Britain.

"Maar ik ken hem. Hij is mijn vader en ik ben gedeeltelijk bij hem opgegroeid. Het is heel pijnlijk om te zien hoe al die mensen door hem geraakt zijn."

'Ik moest mezelf distantiëren'

Joann Kelly liet zich in het verleden weleens vaker kritisch over haar vader uit, maar volgens haar was dat nooit bedoeld om hem te beschadigen.

"Ik vind dat je uiteindelijk verantwoording moet afleggen voor je eigen daden. Ik moest doen wat het beste voor mij was. Als mijn vader een giftig persoon blijkt te zijn, dan moeten we helaas afstand houden. De liefde is niet verdwenen, maar ik moest mezelf distantiëren."

Andrea Kelly, Joann Kelly's moeder, is een van de vrouwen die een zaak tegen Kelly heeft aangespannen. In hetzelfde interview vertelt ze hoe moeilijk het is om de vader van haar kind publiekelijk te beschuldigen.

"Ik ben niet alleen een overlevende, maar ook de moeder van R. Kelly's kinderen. Het is erg lastig voor mij, maar juist omdat ik moeder ben, kan ik niet langer zwijgen", meent Andrea.

"Ik ken die andere vrouwen die hem eveneens beschuldigen niet. Hoe is het dan mogelijk dat we dezelfde verhalen met dezelfde man hebben meegemaakt? "

Documentaire leidt tot reuring en ophef

In de documentaire over Kelly die onlangs verscheen, Surviving R. Kelly, beschuldigen meerdere vrouwen de zanger van seksueel misbruik. In de driedelige documentaire zeggen de vrouwen dat de r&b-artiest agressief en dwingend kan zijn.

Kelly ontkent de aantijgingen en noemt het programma "walgelijk". De zanger zou denken dat de film een wraakactie is van mensen uit de muziekindustrie waar hij onenigheid mee heeft.

Justitie in de Amerikaanse staat Georgia is naar aanleiding van de documentairereeks een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger gestart. Kelly zelf zou bezig zijn met het indienen van een rechtszaak tegen de Amerikaanse betaalzender Lifetime, die de documentairereeks heeft uitgezonden.