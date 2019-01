Freek Vonk heeft de opnames van Freeks Wilde Wereld in de jungle van de Filipijnen moeten annuleren. Hij ligt al drie dagen ziek in bed. Vonk is in het noorden van de Filipijnen op zoek naar een zeldzame krokodillensoort.

"Dit liep even anders dan gepland", schrijft de bioloog op Instagram.

"Na drie dagen reizen, om op zoek te gaan naar de zeldzaamste krokodillen ter wereld, werd ik direct bij aankomst in het kamp hartstikke ziek."

Vonk kampt met hoge koorts, buikkrampen, misselijkheid, hoofdpijn, spierpijn en diarree. "Dit is de eerste keer in acht jaar Freeks Wilde Wereld dat ik door ziekte niet heb kunnen filmen. Dat het filmen in de tropen niet altijd over rozen gaat, blijkt maar weer."

De bioloog, die zondag een arts kan raadplegen, vreest dat hij is geveld door dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd. Het virus komt voor in (sub)tropische gebieden en wordt overgedragen door muggen, zoals de tijgermug.