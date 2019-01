Een optreden van Mike Skinner is vrijdag geëindigd op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. De rapper, bekend van zijn project The Streets, blesseerde zijn schouder bij het crowdsurfen.

Toen Skinner in het publiek sprong, ging het mis. Op een video die de rapper op Instagram plaatste, is dat duidelijk te zien. In het filmpje laat hij ook beelden zien uit het ziekenhuis.

Zo is te zien hoe zijn schouder wordt onderzocht. Ook krijgt hij een roes vlak voordat de schouder wordt rechtgezet. Aan het eind van de video bedankt de rapper het medici die hem geholpen hebben.

Zaterdagavond moet Skinner opnieuw optreden in Birmingham. Het is nog niet duidelijk of hij fit genoeg is om op het podium te staan.