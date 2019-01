Hans Klok stelt zijn verhuizing naar Los Angeles uit, omdat het MGM-theater waar hij de komende jaren gaat optreden, wordt verbouwd.

Klok zou eigenlijk volgende maand aan de slag gaan, maar zijn eerste show is nu verplaatst naar 3 juni. De illusionist verhuist in april.

"Je moet ook goed kijken naar het moment dat je daar gaat beginnen", zegt Klok tegen het AD. "Maart is een slechte maand om te openen, want dan is het in Las Vegas het rustigst."

De 49-jarige illusionist tekende vorig jaar een contract bij film- en televisiestudio MGM. Hij gaat zes dagen per week, twee keer per dag optreden op de Strip in Las Vegas.

Het is niet de eerste keer dat Klok zijn geluk beproeft in de Verenigde Staten. In 2007 stond hij ook al met een show in Las Vegas, samen met Pamela Anderson. Daar ging echter de stekker uit vanwege de hoge kosten.