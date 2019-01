Hanna Verboom, die zich eind vorig jaar verloofde met Ralf Roex, is in verwachting van haar eerste kind.

"We zijn dolblij", schrijft de 35-jarige filmmaker en actrice op Instagram. "We kunnen niet wachten om je te ontmoeten, klein wonder."

Verboom heeft sinds begin vorig jaar een relatie met Roex. Hij ging in november voor haar op de knieën.

Verboom groeide op in Kenia, Oeganda en Soedan en heeft met haar stichting Get It Done kleinschalige ontwikkelingsprojecten in onder meer Afrika en Nederland. Ook Roex werkt in de ontwikkelingssamenwerking.