De riante villa van Reinout en Danielle Oerlemans in Laren stond al sinds 2015 te koop, maar nu doet het echtpaar ook echt afstand van het Gooise huis.

Danielle Oerlemans laat op Instagram weten dat ze met pijn in hun hart afscheid nemen van een plek waar ze als familie veel herinneringen hebben.

"Met gemengde gevoelens nemen we afscheid van ons huis dat ons zoveel liefde gaf. We zijn zo blij dat een jonge mooie familie deze unieke plek heeft gevonden, net als wij twaalf jaar geleden, met zoveel geschiedenis en die hun eigen herinneringen zullen maken. We zijn doorgegaan, het is tijd voor de volgende generatie. Het zal voor ons altijd die speciale plek blijven, die we voor lange tijd ons thuis noemden."

Het stel gaf elkaar in 2008 het jawoord in de tuin van hun Larense villa en hun kinderen groeiden er op, voordat het gezin definitief de oversteek naar Los Angeles maakte.

Het pand stond te koop voor 6,2 miljoen euro, maar is uiteindelijk voor 6,1 miljoen euro verkocht, zo bevestigt een medewerker van verkoopmakelaar Voorma en Walch aan Quote.