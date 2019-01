De Britse prins Philip is donderdag betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in de buurt van zijn landgoed Sandringham House.

De 97-jarige prins is ongedeerd, meldt Buckingham Palace volgens BBC News.

Philip en zijn vrouw, de Britse koningin Elizabeth, verblijven sinds de kerstdagen op Sandringham House nabij Norfolk.

Bij het ongeluk was ook een andere auto betrokken. De politie werd na het incident ingeschakeld. Een journalist van CNN meldt op basis van ingewijden dat prins Philip zelf achter het stuur zat en dat hij voor de zekerheid is onderzocht door een dokter.

Royaltyverslaggever Chris Ship van ITV News schrijft op Twitter dat zowel Philip als de bestuurder van de andere auto, een vrouw, een blaastest moest ondergaan. Beide waren negatief. De vrouw en haar medepassagier raakten beiden lichtgewond en werden behandeld in het ziekenhuis.

Philip onderging vorig jaar in april een heupoperatie. Het was daarna even onduidelijk of hij bij het huwelijk van zijn kleinzoon prins Harry aanwezig kon zijn, maar uiteindelijk was hij toch van de partij.

Eind 2017 stopte prins Philip met zijn taken in het openbare leven. Hij verschijnt af en toe nog wel op evenementen.