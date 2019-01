Justin en Hailey Bieber zijn naar verluidt van plan om hun bruiloft nog eens over te doen.

Het stel, dat in september in het geniep trouwde in het gemeentehuis in New York, wil deze keer een ceremonie houden waar vrienden en familie bij aanwezig zijn. Ook willen de twee voor de kerk trouwen.

Het feest zou in het eerste weekend van maart plaatsvinden in Los Angeles, vertellen ingewijden aan TMZ. In dat weekend viert Bieber ook zijn 25e verjaardag.

Omdat de meeste familieleden van het stel in Canada en aan de oostkust van de Verenigde Staten wonen, wilden de twee het feest in eerste instantie ook in die buurt vieren. Maar omdat het weer aan de westkust stukken beter is, werd de locatie uiteindelijk veranderd.

Onder de genodigden zijn volgens bronnen in ieder geval Kylie Jenner en Travis Scott.

Stel deed in eerste instantie vaag over huwelijk

Justin en Hailey Bieber lieten na hun huwelijk in september weinig los over hun relatiestatus en ontkenden in eerste instantie getrouwd te zijn. De 24-jarige zanger en zijn 22-jarige vrouw verloofden zich in juli. Hij vroeg zijn vriendin tijdens een vakantie op de Bahama's ten huwelijk.

De twee kennen elkaar al lang. Ze hadden kort een relatie in 2014 en daarna weer in 2016. Vorig jaar werden ze weer verliefd.

Baldwin is de dochter van acteur Stephen Baldwin, de broer van Alec Baldwin. Bieber is bekend van hits als Baby, What Do You Mean? en Sorry. Hij had eerder een langdurige relatie met Selena Gomez.