Filemon Wesselink en zijn vriendin Michaela, met wie hij drie kinderen heeft, zijn na een relatie van ruim tien jaar uit elkaar.

De 39-jarige presentator maakte dit donderdag bekend op zijn Facebook-pagina, nadat "er vragen vanuit de media kwamen".

In het bericht vertelt Wesselink dat hij en zijn ex, met wie hij niet getrouwd is, de kinderen gezamenlijk zullen opvoeden. "En vriendschappelijk, zodat ze toch een gelukkige jeugd krijgen."

Daarnaast meldt de presentator, die voor BNNVARA onder meer het programma Het is hier Autistisch presenteerde, dat hij geen interviews geeft over zijn liefdesbreuk. De twee hebben samen drie kinderen: Danique (8), Sebastiaan (6) en Benjamin (2).

Wesselink presenteerde verschillende programma's voor BNN, zoals Spuiten en Slikken en Try Before You Die.