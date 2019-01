Prins Bernhard is gezien met een andere vrouw, Linda de Mol en Wendy van Dijk nemen afscheid van RTL en Gordon is woedend. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

'Hete nachten' en 'verbijsterende beelden'; heeft prins Bernhard toch meer van zijn grootvader geërfd dan alleen zijn naam? Als we Privé mogen geloven wel. Het blad publiceerde deze week korrelige foto's van de prins die zonder zijn prinses Annette op pad was in Amsterdam en het daarbij bont maakte.

Bernhard was in de nacht van zaterdag op zondag "aangeschoten, tegen het dronken zijn aan", zo vertellen een aantal vrouwen aan het blad. "Daarom bestelden we voor hem ongevraagd een flesje water, wat hij direct aannam toen we dat voor zijn gezicht hielden. 'Dank je!', zei hij nog vriendelijk, maar ons gebaar was tegen het zere been van die vrouw in zijn gezelschap. Die maakte ons meteen duidelijk dat we weg moesten wezen en ons niet meer met hem mochten bemoeien."

Na het vriendelijke gebaar besloten de anonieme bronnen van het blad dat de enige juiste reactie op de reactie van de vrouw in de prins' gezelschap was om álles te registreren wat er verder gebeurde. De blonde vrouw in kwestie zou het wel heel gezellig hebben gehad met de prins; er zou zelfs gezoend zijn.

"Toen we hem nog iets vroegen - in de trant van: 'Kom je vaker hier?', kwam ze er meteen tussen staan. Dat was de bedoeling niet. Nou ja, dan niet, dachten we eerst, maar toch konden we onze ogen niet van die twee afhouden. Ze gingen aan de bar zitten, daar werd ook weer gezoend en later gedanst."

Privé dikte het verhaal aan met vage foto's waarop naast veel felle kleuren weinig te zien is. De enige echt duidelijke foto is die van Bernhard met een flesje water. Daarvan kunnen we dus zeggen dat het echt gebeurd is, maar de prins verwijst de rest van het verhaal naar het rijk der fabelen. "Het is een onzinverhaal", zegt Bernhard tegen Marc van der Linden.

De leegloop bij RTL

Gordon, Johnny de Mol en de heren van Voetbal Inside; allemaal verlieten ze in 2018 het vertrouwde RTL-nest om hun vleugels uit te slaan bij de zenders van John de Mol. Er kwamen prachtige verhalen - bij SBS zijn meer mogelijkheden, bij SBS kan ik doen wat ik écht wil en bij SBS zit mijn vader - maar een flinke smak geld zal ongetwijfeld ook geholpen hebben.

Dachten we er nu wel zo'n beetje klaar mee te zijn, besloten Wendy van Dijk en Linda de Mol deze week er gewoon nog een schepje bovenop te doen en toch óók voor SBS te kiezen. Wendy volgde haar "onderbuikgevoel", Linda de familieband.

"Ik heb er heel lang over nagedacht", aldus Wendy. "Ik heb bij RTL prachtige jaren achter de rug, waarin ik me heb kunnen ontwikkelen met een aantal liveshows. Maar ik wil me blijven ontwikkelen. RTL is veilig, maar ik ben eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen."

Dat haar echtgenoot Erland Galjaard - met wie de relatieproblemen nog niet opgelost zijn - mogelijk ook naar Talpa gaat, is ongetwijfeld ook onderwerp van gesprek geweest. De ellende in het huwelijk is volgens Erland gedeeltelijk te wijten aan het feit dat hij bij RTL vertrok en Wendy achterbleef.

Linda heeft met ontzettend veel plezier bij RTL gewerkt. "Weggaan is ook echt een moeilijke beslissing geweest, maar ik heb altijd gezegd: als mijn broer me vraagt 'kom je me helpen?', dan zeg ik natuurlijk ja."

Maar hoe moet het nu met RTL? Want Linda is van plan al haar succesvolle programma's mee te nemen. Of dat echt kan, is niet helemaal helder, want over een paar programma's is nog wat gesteggel. John is in ieder geval zeker van zijn zaak; over drie jaar staat daar 'familiezender' SBS.

"Het wordt beschouwd als een 'campingzender' en gezien als goedkoop en plat", aldus John woensdag in De Wereld Draait Door. "SBS moet een familiezender worden en daar passen de namen van de presentatoren die nu komen heel goed in."

Voorlopig kijken er echter niet al te veel mensen naar SBS en moet er nog hard worden geknokt. John maakt zich daar echter geen zorgen over; hij wil de tijd nemen en denkt dat het de kijker weinig uitmaakt of ze programma's van Linda vol reclames bij RTL of bij SBS zien.

Boze sterren

Kritiek is nooit leuk. Van iemand horen dat je iets niet goed hebt gedaan kan best wel pijnlijk zijn en voor veel mensen is het lastig die kritiek dan als leermoment in plaats van een belediging te zien. Je wilt toch het liefst overal goed en de beste in zijn en dat niemand ooit aan je capaciteiten twijfelt.

Waar het voor de meeste mensen bij kritiek van de baas, ouders of een partner blijft, krijgen bekende Nederlanders ook nog bakken ellende over zich heen via sociale media. En dan zijn er óók nog mensen die betaald krijgen om kritiek op ze te hebben, om de ellende helemaal compleet te maken.

Bij de grote kranten zitten mensen die dagelijks televisiekijken, radio luisteren en bladen lezen om uit te pluizen hoe goed andere mensen in hun werk zijn. En dat loopt soms uit de hand. Angela de Jong lijkt het nu niet meer goed te kunnen doen bij BN'ers; de columniste van AD is in vrijwel ieder televisieprogramma zelf het gesprek van de dag geworden.

Gordon was deze week echt heel erg boos. "Waarom richt De Mol zich op presentatoren die op hun retour zijn bij de tv-kijker?", aldus Angela in haar column over Wendy en Gordon. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij laatstgenoemde: "Wij, twee keihardwerkende mensen, krijgen dus via jouw platform te horen dat we eigenlijk maar beter kunnen stoppen, want John 'gaat de oorlog niet winnen' met sterren zoals wij."

Ook hierin wordt snel duidelijk dat er een kamp RTL en een kamp SBS is; alle Talpa-sterren zijn het roerend met Gordon eens en vallen over Angela heen, terwijl ze het bij RTL allemaal best vinden meevallen en roepen dat Gordon moet leren incasseren.

Angela de Jong lijkt het ondertussen bar weinig uit te maken; de mensen hebben het in ieder geval over haar, wat maakt de rest dan nog uit?