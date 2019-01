Het nieuwsbericht dat Paris Jackson zich in een kliniek zou laten opnemen om aan haar psychische problemen te werken, is erg overdreven, laat ze in een Instagram-post weten.

"De media overdrijven zoals gewoonlijk weer eens", schrijft ze in haar post. "Ja, ik neem even een pauze van werk, sociale media en mijn telefoon, omdat het soms gewoon allemaal een beetje te veel wordt. Iedereen mag wel een keer een pauze nemen, maar ik ben gelukkig en gezond en voel me beter dan ooit."

"Gabriel en ik hebben wat nieuwe muziek gemaakt die we met jullie willen delen. Ik hoop dat jullie het nieuwe jaar met veel liefde en licht begonnen zijn. Ik ben snel weer terug! XOXO", aldus Jackson.

Volgens Entertainment Tonight had de twintigjarige dochter van Michael Jackson na een druk werkjaar besloten wat tijd te nemen om een nieuwe start te maken en haar fysieke en emotionele toestand voorrang te geven. Hiervoor zou ze bij een kliniek zijn ingecheckt.