Macaulay Culkin vond de vriendschap die hij als kind had met Michael Jackson heel normaal. De Home Alone-acteur en de zanger scheelden 22 jaar met elkaar.

"Ik weet dat het voor iedereen heel bijzonder is, maar voor mij was mijn vriendschap met hem heel normaal. Mensen vonden het raar omdat hij de beroemdste persoon op aarde was, maar dat kon mij echt niets schelen", aldus Culkin (38) in de interviewpodcast Inside of You.

De acteur was dan ook niet onder de indruk toen hij Jackson voor de eerste keer ontmoette. "Ik had zoiets van, oké, jij bent die gast die liedjes zingt. Ik zing op school ook liedjes, hartstikke leuk", vertelt Culkin.

Volgens de Amerikaanse acteur was het feit dat iedereen altijd zo onder de indruk van de zanger was en Culkin hem behandelde als een normaal persoon, een belangrijke reden dat hun vriendschap zo hecht was.

De twee leerden elkaar kennen in 1990, nadat Culkin op tienjarige leeftijd doorbrak met zijn rol in de film Home Alone. De acteur voelde zich eenzaam en vervreemd van zijn klasgenootjes. De destijds 32-jarige Jackson wist, met zijn eigen ervaring als kindster, wat de acteur mee moest maken en stelde zich beschermend op tegenover Culkin.

"Niemand van mijn klasgenootjes had er maar enig idee van waar ik doorheen ging en hij had precies hetzelfde meegemaakt en wilde er zeker van zijn dat ik me niet alleen voelde", aldus de acteur.

Culkin nooit aangeraakt door Jackson

De laatste keer dat Culkin sprak over zijn vriendschap met de zanger, was in 2005 tijdens de rechtszaak waarin Jackson werd beticht van kindermisbruik. Daar getuigde hij dat hij nooit was aangeraakt door de zanger, ondanks dat ze soms samen in hetzelfde bed sliepen. Jackson werd uiteindelijk vrijgesproken.

De zanger stierf in 2009, op vijftigjarige leeftijd. Culkin is de peetvader van Paris, de dochter van Jackson.