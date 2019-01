Rapper Boef, die zich woensdag bij de rechtbank van Tilburg moest verantwoorden voor drie snelheidsovertredingen, zou veel vaker te hard gereden hebben dan werd aangenomen. De officier van justitie eist daarom een geldboete van 7.000 euro, 2,5 jaar rijontzegging en twee weken voorwaardelijke hechtenis.

De officier van justitie stelt voor dat de 25-jarige Boef, de artiestennaam van Sofiane Boussaadia, dit geld stort in een schadefonds voor verkeersslachtoffers.

Het Openbaar Ministierie (OM) vindt de dollemansritten van de rapper "excessief" en zegt dat de snelheden die hij reed "thuishoren op een circuit".

Met zijn rijstijl heeft Boef laten zien dat hij "lak heeft aan de verkeersregels en de veiligheid van andere weggebruikers", citeert Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van de Telegraaf, de officier van justitie op Twitter.

Volgens het OM reed Boef in 2016 op diverse wegen richting Tilburg "voortdurend te hard", wat is gebleken uit onderzoeken van verschillende bedrijven die rittenregistraties bijhouden.

Omdat de kantonrechter het dossier eerst nog goed wil bestuderen voordat de definitieve straf wordt bepaald, wordt de uitspraak gedaan op 30 januari.

Advocaat: 'Beelden zijn gemanipuleerd'

Boef legde zijn dollemansritten zelf vaak vast op camera. De filmpjes werden op YouTube en Dumpert massaal bekeken. Zijn Audi waarmee de overtredingen werden begaan, werd later in beslag genomen. Maar volgens de officier van justitie was dit onrechtmatig, omdat er geen sprake was van een misdrijf.

Khalid Kasem, de advocaat van de rapper, stelt dat de beelden die de rapper deelde gemanipuleerd zijn en dat dus niet met zekerheid kan worden gesteld dat Boef degene is die de overtredingen heeft begaan. Ook zou de artiest regelmatig zijn auto aan derden uitlenen.

In eerste instantie moest Boef voor de rechter verschijnen omdat hij drie overtredingen had begaan. Zo racete hij door Tilburg in een BMW en reed hij in een Audi 300 kilometer per uur op de snelweg.

Boef zegt dat OM hem 'oneerlijk behandelt'

Tussen 27 maart en juni 2016 beging hij volgens het OM "maar liefst zes of zeven grove overtredingen", waarbij hij tot 181 kilometer per uur reed waar maximaal tussen de 100 en 130 kilometer per uur was toegestaan.

In die periode reed Boef bovendien 289 kilometer per uur op de A67, 248 op de A2 en 293 op de A58. Ook in augustus van dat jaar beging hij een paar overtredingen. Voor de overtredingen die uit de later gehouden onderzoeken volgen, wordt Boef volgens Belleman niet vervolgd.

De artiest liet in de rechtbank weten alleen daar te zijn "uit respect voor de rechter" en stelde dat het OM hem oneerlijk behandelt. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht en wenste alleen vragen te beantwoorden "over hoe het met me gaat, en waarom ik mijn rijbewijs heel hard nodig heb".

Als gevolg van zijn overtredingen raakte de artiest al tien maanden zijn rijbewijs kwijt. Boef verkiest een werkstraf boven het opnieuw kwijtraken van zijn rijbewijs, omdat hij dat naar eigen zeggen niet kan missen. "Als ik toer dan heb ik wel een chauffeur, maar die kan ik niet dag en nacht bij me houden."

Boef kwam al vaker in aanraking met justitie. Zo kreeg hij vorig jaar mei een taakstraf nadat hij een politieauto had vernield. Destijds zei de in Frankrijk geboren rapper dat hij zijn leven had gebeterd.