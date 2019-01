Ook Fajah Lourens zegt weleens onzeker te zijn over haar lichaam. Inmiddels heeft ze zich gerealiseerd hoe belangrijk zelfacceptatie is.

"De key tot een gelukkig leven zit uiteindelijk niet in dat perfecte lijf", vertelt de auteur van fitnessboeken in een interview met Grazia. "Wij vrouwen zouden meer moeten focussen op wat we mooi vinden aan onszelf en niet op alles wat minder goed is, want daar word je doodongelukkig van."

"Ik zit nu in een fase van mijn leven dat ik niet altijd maar een strikt dieet wil volgen", gaat Lourens verder. "Of al mijn wijntjes wil laten staan. Geluk zit niet in die billen zonder putjes."

Wel laat Lourens weten dat ze het nieuwe jaar begint met diëten. "Nu half Nederland weer op dieet gaat, vind ik het leuk om acht weken lang mee te doen, want ook ík heb cellulite als ik me niet aan mijn dieet houd, niet train en gevulde koeken eet."

Lourens heeft inmiddels verschillende dieetboeken uitgebracht. In drie delen van Killerbody behandelde ze verschillende recepten en trainingsschema's, onder meer om kersverse moeders weer op gewicht te laten komen.

In haar nieuwste boek Celullite Guide geeft ze tips om van cellulitis af te komen, aan de hand van een acht weken durend dieet.