Mike 'The Situation' Sorrentino, die deel uitmaakt van de Jersey Shore-cast, is begonnen aan zijn celstraf. De realityster meldde zich dinsdag bij een gevangenis in de staat New York, waar hij acht maanden moet zitten.

Sorrentino hoopt tijdens zijn gevangenschap de nodige fanmail te krijgen. Op Facebook deelde hij het postadres van de gevangenis waar hij de komende maanden verblijft.

De realityster werd op 5 oktober veroordeeld tot de celstraf vanwege een aantal gevallen van belastingontduiking. Hij kreeg ook een boete van 10.000 dollar en een werkstraf van vijfhonderd uur opgelegd. Hij blijft verder twee jaar onder toezicht staan.

Eigenlijk had Sorrentino na de uitspraak dertig tot zestig dagen om zich te melden voor zijn gevangenisstraf, maar een rechter stond toe dat hij de kerstdagen in vrijheid vierde met zijn kersverse vrouw Lauren. Dinsdag deelde hij op Instagram Stories een video van zijn rit naar de penitentiaire inrichting. "Ik wil dit zo snel mogelijk achter me laten en weer vooruit kijken", liet hij toen weten.

Mike Sorrentino en zijn broer Marc Sorrentino werden in 2014 aangeklaagd voor belastingfraude. Ze zouden daardoor over een bedrag van bijna 9 miljoen dollar geen belasting hebben betaald. De broer van de realityster werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.