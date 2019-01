Rihanna klaagt haar eigen vader aan. Volgens de zangeres doen hij en een andere man zich ten onrechte voor als haar managers.

Volgens Rihanna, die in het verleden vaker over de slechte band met haar vader Ronald Fenty sprak, hebben Fenty en een man genaamd Moses Perkins een entertainmentbedrijf opgezet onder de naam Fenty Entertainment. Dat bedrijf regelde enkele boekingen voor de zangeres.

De dertigjarige Rihanna zegt echter niks te maken te hebben met het bedrijf, blijkt uit documenten die in het bezit zijn van The Blast. "Hoewel meneer Fenty Rihanna's vader is, heeft hij geen enkele bevoegdheid om uit haar naam te handelen."

Volgens de zangeres streek haar vader miljoenen dollars op met boekingen voor onder meer een tournee in Zuid-Amerika en concerten in het STAPLES Center in Los Angeles en de T-Mobile Arena in Las Vegas.

De zangeres wil dat haar vader een verbod krijgt om door te gaan met zijn activiteiten en eist een onbekend geldbedrag.