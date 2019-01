Kate Middleton, de hertogin van Cambridge, is dit jaar aan de beurt om een van de tuinen van de Chelsea Flower Show in te richten. De beroemde Britse bloemen- en plantententoonstelling kan elk jaar op veel aandacht van de koninklijke familie rekenen.

De echtgenote van prins William, die dinsdag weer aan het werk ging na haar zwangerschapsverlof, hoeft niet in haar eentje aan de slag. Ze krijgt voor haar klus hulp van landschapsarchitect Davies White.

"Samen maken zij een tuin die kinderen, gezinnen en gemeenschappen moet inspireren de natuur op te zoeken", aldus Kensington Palace. Het stukje groen moet Middletons liefde voor de natuur weerspiegelen en het belang van flora voor de mentale gezondheid benadrukken.

Achter de schermen is Middleton al drie maanden bezig met 'haar' tuin. Dinsdag doet ze inspiratie op in een gemeenschapstuin in Londen, waar omwonenden onder meer samen groente verbouwen. Het resultaat van het werk van de hertogin is in mei te zien tijdens de Chelsea Flower Show.

In april 2018 beviel Middleton van zoon Louis Arthur Charles.