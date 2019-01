Het Boer zoekt Vrouw-koppel Michelle van Asseldonk en Maarten Bos woont sinds deze week officieel samen. Maarten, die bij zijn vriendin is ingetrokken, ervaart de stap in hun relatie als een "hele opluchting".

"We hadden zelf ook niet verwacht dat het zo snel zo goed zou gaan", vertelt Bos op de website van Boer zoekt Vrouw. "Maar al vrij snel hadden we zoiets van: we kunnen niet wachten tot het eindelijk mag. Het bevalt supergoed."

Bos is ingetrokken bij de champignonkweker uit het Brabantse Boekel. "Ons eerste weekend samen was best druk met afspraken. Zo werden we zaterdagmiddag welkom geheten door de buurt. Het huis was versierd en er hing een welkomstbord. Het was zo'n warm ontvangst."

De voormalige Boer zoekt Vrouw-kandidaat is nog op zoek naar een baan in de omgeving van Boekel, maar is niet van plan bij de kwekerij van Van Asseldonk te gaan werken. " We hebben vanaf het begin afgesproken dat we werk en privé zo veel mogelijk gescheiden houden en graag allebei ons eigen ding blijven doen."